《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１０３，
較上個交易日升１３０點子，實現六連漲，續創３月２３日以來一個月新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９５點子，報６﹒５０２０，暫創逾一個月新
高；上個交易日即期匯率收盤報６﹒５１１５。
德商銀行最新觀點認為，在可預見的將來，地緣政治緊張局勢的風險仍在增加，對未來幾個
季度的人民幣維持適度看跌的觀點，至年底人民幣仍可能跌至６﹒８關口。（ｊｔ）
20/04/2021 09:37
【聚焦人幣】人幣中間價創一個月高，即期開市升９５點破６﹒５１
《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１０３，
較上個交易日升１３０點子，實現六連漲，續創３月２３日以來一個月新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９５點子，報６﹒５０２０，暫創逾一個月新
高；上個交易日即期匯率收盤報６﹒５１１５。
德商銀行最新觀點認為，在可預見的將來，地緣政治緊張局勢的風險仍在增加，對未來幾個
季度的人民幣維持適度看跌的觀點，至年底人民幣仍可能跌至６﹒８關口。（ｊｔ）
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