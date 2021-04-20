【聚焦人幣】人幣中間價創一個月高，即期開市升９５點破６﹒５１

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１０３，

較上個交易日升１３０點子，實現六連漲，續創３月２３日以來一個月新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９５點子，報６﹒５０２０，暫創逾一個月新

高；上個交易日即期匯率收盤報６﹒５１１５。

德商銀行最新觀點認為，在可預見的將來，地緣政治緊張局勢的風險仍在增加，對未來幾個

季度的人民幣維持適度看跌的觀點，至年底人民幣仍可能跌至６﹒８關口。（ｊｔ）

