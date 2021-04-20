【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３６天開展１００億元的逆回購，且是第１０５日

開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第三日零投放零回籠。

中信証券研報稱，根據近期當局對於通脹壓力的表述，以及人行４月１５日小幅縮量續作

ＭＬＦ所釋放的信號判斷，人行或將引導資金利率回到政策利率附近或略高於政策利率的水平，

這一點預計將隨著４月下旬債券供給壓力的增加而逐漸顯現出來。（ａｃ）

