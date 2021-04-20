《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３６天開展１００億元的逆回購，且是第１０５日
開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第三日零投放零回籠。
中信証券研報稱，根據近期當局對於通脹壓力的表述，以及人行４月１５日小幅縮量續作
ＭＬＦ所釋放的信號判斷，人行或將引導資金利率回到政策利率附近或略高於政策利率的水平，
這一點預計將隨著４月下旬債券供給壓力的增加而逐漸顯現出來。（ａｃ）
20/04/2021 09:28
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３６天開展１００億元的逆回購，且是第１０５日
開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第三日零投放零回籠。
中信証券研報稱，根據近期當局對於通脹壓力的表述，以及人行４月１５日小幅縮量續作
ＭＬＦ所釋放的信號判斷，人行或將引導資金利率回到政策利率附近或略高於政策利率的水平，
這一點預計將隨著４月下旬債券供給壓力的增加而逐漸顯現出來。（ａｃ）
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