【新冠疫苗】尹衛東：科興已向全球提供２﹒６億劑新冠疫苗

《經濟通通訊社２０日專訊》中國疫苗研發企業科興生物董事長兼首席執行官尹衛東今日在

博鰲論壇上表示，科興已累計向全球提供了２﹒６億劑新冠疫苗，其中６０％以上提供給中國之

外的國家，截至目前其中至少有１﹒６億劑已經完成接種。他又透露，科興目前每天生產的疫苗

在６００萬劑以上；接下來會盡快再選擇１０個國家進行技術轉移，開展疫苗合作研究。

（ｗｌ）

