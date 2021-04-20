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20/04/2021 16:43

【新冠疫苗】尹衛東：科興已向全球提供２﹒６億劑新冠疫苗

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國疫苗研發企業科興生物董事長兼首席執行官尹衛東今日在
博鰲論壇上表示，科興已累計向全球提供了２﹒６億劑新冠疫苗，其中６０％以上提供給中國之
外的國家，截至目前其中至少有１﹒６億劑已經完成接種。他又透露，科興目前每天生產的疫苗
在６００萬劑以上；接下來會盡快再選擇１０個國家進行技術轉移，開展疫苗合作研究。
（ｗｌ）

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