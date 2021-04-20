《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日公布４月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價，一
年期利率為３﹒８５％，五年期以上品種利率４﹒６５％，為連續第１２個月持平，符合市場預
期，並與中期借貸便利（ＭＬＦ）利率走勢同步，亦呼應了人行近來連續釋放的政策穩定信號。
（ｗｌ）
20/04/2021 09:30
【人行操作】４月ＬＰＲ連續第十二個月持穩，符合預期
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日公布４月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價，一
年期利率為３﹒８５％，五年期以上品種利率４﹒６５％，為連續第１２個月持平，符合市場預
期，並與中期借貸便利（ＭＬＦ）利率走勢同步，亦呼應了人行近來連續釋放的政策穩定信號。
（ｗｌ）
|財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6% 梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
|中國故事19/04/2021
《神州經脈》中國批評美日聯合聲明 上海車展開幕 A股放量高收
|財經熱話19/04/2021
【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周 蘇沛豐:金沙追落後上望43元
|中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌 做好準備迎復甦
|開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
|財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩 本周升270點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰