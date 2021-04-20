【ＦＯＣＵＳ】習近平籲「要公道不要霸道」，一帶一路勢成新風眼

【ＦＯＣＵＳ】有「亞洲達沃斯」之稱的博鰲論壇，繼去年因肺疫取消年會後，今年重回海

南。國家主席習近平周二（２０日）於開幕大會發表視像主旨演講，直指人類世界面臨「治理赤

字、信用赤字、發展赤字、和平赤字」有增無減，喊話「世界要公道，不要霸道，大國要有大國

的樣子」；他並再次發出共建一帶一路邀請，倡導建設更緊密的衛生合作、互聯互通、綠色發展

、開放包容四大伙伴關係。



＊習：「大國要有大國的樣子」＊



今年適逢博鰲論壇成立２０周年，年會主題確定為《世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏

一帶一路強音》；面對百年變局和世紀疫情交織疊加，中國如何看待全球形式和風險挑戰，又有

何解決方案，備受關注。

習近平於主旨演講表示，世界進入動蕩變革期，不穩定性不確定性顯著上升。人類社會面臨

的治理赤字、信任赤字、發展赤字、和平赤字有增無減，實現普遍安全、促進共同發展依然任重

道遠。

自拜登正式就任以來，中美就多個議題的交鋒日趨明面，中國近日更高調發布遼寧號、山東

艦雙航母的露臉消息。習近平今早就喊話稱，「世界要公道，不要霸道，大國要有大國的樣子」

，似直指實力坐定頭把交椅的美國；明言不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由

個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」，「動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」。



＊規則標準、綠色能源觸美神經＊



因應今次年會主題，習近平稱，中國將同各方繼續高質量共建一帶一路。除了一帶一路倡議

最初主打的傳統基建合作，值得留意的是，今次他特別提及，傳染病防控╱公共衛生、規則標準

「軟聯通」、絲路電商、綠色能源╱綠色金融等合作。

對此，華府智庫外交關係委員會（ＣＦＲ）最新發表的《中國的「一帶一路」：對美國的啟

示》報告即警告，中國此一標誌性外交政策承諾，對美國的經濟、政治、氣候變化等構成重大挑

戰，建議美國應加強商業外交以推進高質量、高標準的一帶一路替代品，例如為世界銀行重新注

入活力；向一帶一路沿線國家提供技術支持，幫助他們審查預期項目的經濟和環境可持續性；與

重要的區域合作夥伴談判貿易協定；大力投資ＡＩ、６Ｇ、清潔能源、健康等下一代技術等。

鑒於北京已明言提升一帶一路層次至更緊密的四大合作伙伴關係，而華盛頓方面，前有智庫

警世一帶一路範圍已包括電信網絡、人工智能、雲計算、電子商務、移動支付系統等，「以技術

驅動金融服務，利用經濟槓桿實現政治優勢」，後有美卿布林肯警告，美國在綠色經濟方面正在

落後中國，必須領導可再生能源革命，以贏得對華長期戰略競爭－－中國未來重點發力的數字經

濟、人工智能、生物醫藥、現代能源等領域，勢有更多爭拗壁壘、封殺制裁接踵而來。

