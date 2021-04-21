  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2021 08:18

《匯市縱橫－蕭啟洪》願我會揸火箭

　　《匯市縱橫》近日比特幣的漲勢可謂十分吸引眼球，繼今年初時接連突破４萬、５萬，到本
月中美國一家交易比特幣的平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ在納斯達克成功上市後，比特幣價格更一度飆
升至貼近６﹒５萬美元關口，續刷歷史新高，其升幅就有如坐上火箭升空一樣。然而，市場憧憬
比特幣依然有頗大的上行空間，主要是越來越被主流接受為投資與付款的通行貨幣；加上投資者
在低利率環境下尋求高殖利率資產，令到加密貨幣領域的價值度也在不斷擴張。目前市值已逼近
１﹒２萬億美元，躋身全球市值第六，僅次於蘋果、微軟、沙特阿美、亞馬遜和穀歌，更超越了
臉書、騰訊、特斯拉、阿里巴巴等公司的市值。就連特斯拉創始人馬斯克也忍不住發貼文稱：
「很快衝上月球了！」據悉，這一波除了吸引外界關注外，同時亦引起一眾央行和監管機構的高
度注視。
　
　　很顯然，比特幣在虛擬貨幣投資熱中無人不曉，隨著愈來愈多的人認識及接受虛擬貨幣，有
助推動比特幣價值，但大家可能還未意識到過去比特幣的漲幅有多瘋狂。根據美國Ｍｏｄｅｌ
３標準版３萬美元一輛車來計算，相當於今年初時購買一枚比特幣的等值，但不用半年時間，如
今一枚比特幣已經足夠買下兩部特斯拉Ｍｏｄｅｌ　３的價值了！妳看比特幣的升值速度有多驚
人，可以想像馬斯克還有心機再造車嗎？老實說，現時比特幣的地位已超越了一般的虛擬貨幣，
再不是只用於結算或記帳那麼簡單的工具，但很快，人們發現這些虛擬貨幣的發行和定價並不需
要依托於實物交易本身，只要得到人們的認同，加上演算法為其帶來的稀缺性（據比特幣的供給
量上限定為２１００萬枚），虛擬貨幣就很容易成為一種投機牟利的新工具。另外，比特幣一直
以來都不受任何監管機構規管（中央政府於２０１３年將比特幣定義為商品而非貨幣，故不受外
管局監管），故無需提供姓名便可以通過專有交易平台、甚至電郵作私人交易。基於人類貪婪的
本性，虛擬貨幣，尤其是那些並非基於實體經濟信用擔保的虛擬貨幣，也就成了新的投機炒作工
具或進行一些違法交易。
　
　　而未來值得注意的是，由於比特幣到目前為止都沒有受到政府機關的承認或者擔保，性質屬
於虛擬商品（即沒有抵押品），比特幣的本質也不過只是數字而已。因此，比特幣的價格很容易
受到突發事件的影響而產生劇烈波動，任何事件都可能降低大眾對於比特幣的信心，對它的價值
產生懷疑。簡單說，一旦市場上沒有買家，它就不存在任何價值。而另一個關鍵點是，對於任何
監管政策的改變將會是比特幣最大的風險。有鑒於現時加密貨幣交易平台缺乏監管，網絡保安也
存在漏洞，以上種種均會對投資者構成明顯的安全風險。若說比特幣是一種虛擬流動性工具，它
會否對國家的金融安全造成一定的衝擊呢？近日市場上已出現了不少「爆煲」事件，一旦監管機
構作出收緊，將會導致比特幣面對很大的拋售壓力，或會引發部分投機性的資金將回到黃金市場

　
　　黃金是眾所皆知的避險資產，而作為數位黃金的比特幣，是否也能成為避險資產？這個問題
沒有正確的答案，不過在短期來看，比特幣並不是避險資產，觀其價格走勢只與主流央行政策寬
鬆力度密切相關較大。長期來看，比特幣具有稀缺性、便攜性、有其獨特算法的特性，不過比特
幣畢竟只出現在這個世界上不多於１０年時間，還沒有足夠數據驗證是否能夠當作避險的工具，
因此不可抹殺這個可能性。毋庸置疑，比特幣確實帶動了金融創新的改革，在一定程度上有著它
的技術含量，但對於筆者而言，它與種金的交易行為無異，若把它用來做投資應用的話，還是存
在著很大的風險，建議沒有相關專業知識的普通人則不要盲目跟風去「擊鼓傳花」呢！隨著各國
央行都開始在促進本國貨幣的數字化，預計未來比特幣的法定使用的機率仍會是很小的。雖然筆
者不懂揸火箭，畢竟在投資世界五花八門的道路上選擇了穩健投資，仍是讓自己「變有錢」的不
二法門。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。
　
澳元：早前建議候低於０﹒７６２０買入澳元兌美元已於現價０﹒７８００平倉，獲利１８０點
子。
　
歐元：前周建議候高於１﹒１９５０沽出歐元兌美元已於１﹒２０５０平倉，損失１００點子。
　
英鎊：本周建議候高於１﹒４１００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３８５０，止蝕１﹒４２５０。
　
日圓：本周建議候低於１０７﹒００買入美元兌日圓，目標１０９﹒００，止蝕１０５﹒８０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平　人幣七連揚　滬指尾市倒跌
中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能　中國燃氣增長引擎足
剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮　不利巴西經濟
財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄　連敬涵:股價難脫區間上落
FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」　一帶一路勢成新風眼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金