《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國電動車崛起，重塑全球市場格局

《ＥＴＦ透視》中國電動車造車新勢力以及科技公司加快組建電動車公司，正推動這一全球

最大的電動車市場邁向一個新里程。這股力量有望成為電動車革命的顛覆性力量，並改變目前全

球汽車市場格局。

中國一家從事智能家居生態建設的大型移動互聯網企業３月３０日公告稱，董事會正式批准

智能電動汽車業務立項，首期投資為１００億元人民幣，預計未來１０年投資額達１００億美元

（約６５８億元人民幣）。

國內搜索引擎巨頭也於１月宣布組建智能汽車公司，以整車製造商的身份進入汽車行業，致

力於智能汽車的設計研發和生產製造，同時將人工智能和自動駕駛等核心技術全面賦予汽車公司

。

中國龐大的市場和強勁的需求，為不斷增加的電動車製造商帶來了增長空間。造車新勢力在國內

市場合計份額去年已經超過電動車先驅特斯拉，初具規模的新勢力「四小龍」下半年以來保持穩

定的銷量增長。

中國乘用車聯合會的最新數據顯示，國內３月新能源乘用車批發銷量達到２０﹒２萬輛，按

月增長１０１﹒１％，按年增長２６１﹒３％，預計今年新能源車銷量達到２００萬輛。

相較於在內燃機汽車市場中國僅佔一成，短短數年間中國在電動車市場已經佔據３０－４０％的

份額。

據瑞銀分析師估算，中國目前電動車電池產能佔全球７０％，電池材料產能更佔８０％。他

們預計中國電動車銷量將從２０２０年的１１０萬台飆升至２０３０年的１，４００萬台，年複

合增速高達３０％。

我們認為，中國電動車市場的發展方興未艾，無論從供給還是需求層面看都具有強大的動力

，相信這一板塊將繼續給投資者帶來價值。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

