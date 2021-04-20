《股壇解碼－戴名》美股銳不可擋，優品３６０財務欠穩

《股壇解碼》道指上周五（１６日）單日走勢反覆，開市早段創新高３４２５６點，其後愈

走愈弱，下午受Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ業績遠超預期所刺激出現單日轉向，並且貼近歷

史高位的３４２００點收市。數據方面，３月份零售銷售創自去年（２０年）５月以來最大增幅

；首次申領失業救濟人數降至去年（２０年）３月以來最低，這兩個數據可以用不能再好來形容

，但形勢一遍大好之下，１０年期和３０年期美債收益率雙雙跌至一個月新低，而金價一度急升

超過３０美元，這些表現都與強勁數據不符，當中原因已經不能用經濟理論來解釋。道指已接近

本文２月底時預測的３４５００點的今年高位，由於期權重倉位仍然在３５０００點而未有因應

升勢而上移，相信道指今年升勢已接近尾聲，但值得關注的是對沖基金最近不斷增加在納斯達克

期貨的好倉，連帶相關認購期權亦出現好倉大幅增加的情況，相信下一輪美股升勢將由科技股帶

領。



＊劍拔弩張＊



美俄關係緊張，加上烏克蘭局勢升溫，俄羅斯變成兩面受敵，加上英國加派艦隊進駐黑海，

烏克蘭局勢頓成關注焦點，倘若局勢進一步緊張或者出現擦槍走火的情況，歐洲的能源供應和油

價急升將嚴重窒礙歐洲區域的經濟復甦，相反英國將有可能進一步受惠而加快經濟增長。



＊竹籃打水＊



上周六（１７日）北汽旗下品牌ＡＲＣＦＯＸ的ａｌｐｈａＳ正式登場，市場熱點聚焦於車

上搭載華為Ｈ１智能汽車系統，雖然車是北汽製造，但整體技術基本上都是源自華為，其中包括

華為快充技術，官方號稱充電１０分鐘便能行車１９５公里，充電１５分鐘便能從３０％充電到

８０％，而且全車的續航能力可以達到７０８公里，數據上比Ｔｅｓｌａ可謂過之而無不及，加

上華為強調高水平的無人駕駛功能，觀賞性十足但實用性如何還有待證明，加上北汽一直以來都

以中低端產品為主但口碑一般，而且ａｌｐｈａＳ的外型多少有點似Ｔｅｓｌａ，接近４０萬的

售價是否被市場接受也是對華為的一大考驗。從ａｌｐｈａＳ的誕生預示國內電動車市場的競爭

激烈，盲目的投資換回來是竹籃打水，投資者要小心之前依靠電動車概念走高的多隻股份。



＊蓄勢待發＊



上星期恆指全周窄幅上落，高低波幅只有８００點，期權倉位繼續向好，由於美股屢創新高

，相信恆指今周將迎來向上突破，牛熊證街貨稍稍回落至６７：３３略嫌不足，提防周三前大市

會先下試２８６００點附近才展開升浪，投資者可候機入市，上升頂部預期在３１２００點至

３１５００點之間。



＊股票簡評＊



優品３６０（０２３６０）主要從事食品、飲品、家居和個人護理產品的零售業務，地區則

以香港為主。截至去年（２０年）９月為止的上半年銷售業績同比上升約１７％，但股東應佔溢

利同比大升１﹒７倍，相信或多或少與政府的資助補貼和之前社會運動有關，如果再參考之前的

數據，集團的銷售和利潤都回復到社會運動前的水平，亦即是比２０１９或之前年度的表現為佳

，估計今年業績會比社會運動前一年（０３╱２０１９）的表現更好，表面看優品３６０

並沒有受疫情所影響，主要原因是集團受惠於疫情其間大部分港人都有屯積少量食品的行為，隨

著疫情漸趨穩定和政府對餐飲處所的限制有所放寬，顧客的部分消費將重回餐飲服務行業，而且

短期內仍然缺乏旅客消費支持，銷售增長的可持續性難以維持，面對近年多個同類型的生活百貨

店新品牌（包括大生、民生等等）相繼進入市場競爭，加上原有對手（阿信屋（００７５９）、

價真棧等等）的擴張，優品３６０業務的未來發展並不樂觀，相信集團在下半年的業績

（２０１９年１０月至２０２０年３月）增長有可能出現環比下降的表現，截至今年３月的全年

業績仍然會比去年為佳，但集團在２０２１年至２０２２財政年度的收入將面對嚴峻考驗，加上

優品３６０在２０２０年３月到９月的６個月內增加了約４０００萬的銀行借款，而期內的手頭

現金卻大減接近１﹒２億，財務裝況讓人擔憂，現階段不宜買入，投資者待股價跌穿１﹒６５元

後可考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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