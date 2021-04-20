【新冠肺炎】荃灣芙蓉大廈及麗城花園圍封強檢，無發現確診個案

《經濟通通訊社２０日專訊》荃灣芙蓉街１－５號芙蓉大廈，以及荃灣麗城花園第二期第４

座於今早大約七時完成封區強檢，分別為２８０名和９１５名居民檢測，兩處地方均沒有發現確

診個案。居民出示相關證明後可由指定出口離開。

政府人員到訪兩處地方合共４２０戶，當中３５戶無人應門，會派員跟進。

荃灣芙蓉大廈及麗城花園二期第四座，昨晚圍封強檢。政府指，兩幢大廈各有一宗源頭不明

初步確診個案，有較高感染風險。（ｃｌ）

