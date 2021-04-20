《經濟通通訊社２０日專訊》荃灣芙蓉街１－５號芙蓉大廈，以及荃灣麗城花園第二期第４
座於今早大約七時完成封區強檢，分別為２８０名和９１５名居民檢測，兩處地方均沒有發現確
診個案。居民出示相關證明後可由指定出口離開。
政府人員到訪兩處地方合共４２０戶，當中３５戶無人應門，會派員跟進。
荃灣芙蓉大廈及麗城花園二期第四座，昨晚圍封強檢。政府指，兩幢大廈各有一宗源頭不明
初步確診個案，有較高感染風險。（ｃｌ）
20/04/2021 09:02
【新冠肺炎】荃灣芙蓉大廈及麗城花園圍封強檢，無發現確診個案
《經濟通通訊社２０日專訊》荃灣芙蓉街１－５號芙蓉大廈，以及荃灣麗城花園第二期第４
座於今早大約七時完成封區強檢，分別為２８０名和９１５名居民檢測，兩處地方均沒有發現確
診個案。居民出示相關證明後可由指定出口離開。
政府人員到訪兩處地方合共４２０戶，當中３５戶無人應門，會派員跟進。
荃灣芙蓉大廈及麗城花園二期第四座，昨晚圍封強檢。政府指，兩幢大廈各有一宗源頭不明
初步確診個案，有較高感染風險。（ｃｌ）
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