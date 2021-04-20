【新冠肺炎】消息：本港新增少於１０宗確診個案

《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，本港今日新增少於１０宗新冠肺炎確診個案。

本港昨天再多１２宗確診，其中，１１宗輸入，１宗與本地個案有流行病學關連，為屯門友

愛邨愛暉樓第２座８樓一名８４歲男居民，與早前個案相同樓層，不排除有環境傳播。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，本港社區現時有最少２宗變種新

型冠狀病毒確診個案，當務之急是弄清楚變種病毒為何會走入社區，警告如果在初期控制不到疫

情，有機會在一、兩個月後，整個社區都滿布變種病毒，現時是防止擴散的關鍵。（ｃｌ）

