《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，本港今日新增少於１０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨天再多１２宗確診，其中，１１宗輸入，１宗與本地個案有流行病學關連，為屯門友
愛邨愛暉樓第２座８樓一名８４歲男居民，與早前個案相同樓層，不排除有環境傳播。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，本港社區現時有最少２宗變種新
型冠狀病毒確診個案，當務之急是弄清楚變種病毒為何會走入社區，警告如果在初期控制不到疫
情，有機會在一、兩個月後，整個社區都滿布變種病毒，現時是防止擴散的關鍵。（ｃｌ）
20/04/2021 12:55
【新冠肺炎】消息：本港新增少於１０宗確診個案
《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，本港今日新增少於１０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨天再多１２宗確診，其中，１１宗輸入，１宗與本地個案有流行病學關連，為屯門友
愛邨愛暉樓第２座８樓一名８４歲男居民，與早前個案相同樓層，不排除有環境傳播。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，本港社區現時有最少２宗變種新
型冠狀病毒確診個案，當務之急是弄清楚變種病毒為何會走入社區，警告如果在初期控制不到疫
情，有機會在一、兩個月後，整個社區都滿布變種病毒，現時是防止擴散的關鍵。（ｃｌ）
|財經熱話19/04/2021
【攜程上市】攜程首掛收高4.6% 梁建章：旅遊業在疫情後一定會更加繁榮
|中國故事19/04/2021
《神州經脈》中國批評美日聯合聲明 上海車展開幕 A股放量高收
|財經熱話19/04/2021
【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周 蘇沛豐:金沙追落後上望43元
|中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌 做好準備迎復甦
|開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
|財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩 本周升270點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰