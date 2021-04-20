《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署今日下午三時將就使用新冠疫苗的效益和疫苗安全監察
相關事宜為傳媒舉辦技術簡介會。簡介會由衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委
員會主席許樹昌、衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈和醫管局總醫療衞
生統計師張德麟主持。（ｃｌ）
20/04/2021 12:25
【新冠疫苗】衞生署下午舉行新冠疫苗相關事宜技術簡介會
《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署今日下午三時將就使用新冠疫苗的效益和疫苗安全監察
相關事宜為傳媒舉辦技術簡介會。簡介會由衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委
員會主席許樹昌、衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈和醫管局總醫療衞
生統計師張德麟主持。（ｃｌ）
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