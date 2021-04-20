【新冠肺炎】本港新增８宗確診，其中４宗本地感染包括回港易人士

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至４月２０

日零時零分，本港新增８宗新冠肺炎確診個案，涉及２男６女，３宗為輸入個案，４宗本地個案

，１宗仍有待分類。



＊如心酒店執房員染疫＊



其中一宗本地個案涉及一名４６歲女患者，她是回港易人士，住青山公路荃灣新青大廈，４

月６日經深圳灣東莞回港，４月１０至１９日到荃灣如心酒店任房務員執房，４月１９日最後上

班，其同事須送檢。

第二名本地個案患者是一名５７歲女子，她居於荃灣麗城花園２期，於沙咀道一間公司任文

職人員，４月１２日最後上班，上周五（１６日）因喉嚨痛到診所求醫，檢測後證實確診，患者

２－３名同事亦須接受檢疫。４月１１日則與１０名親友到尖沙咀金馬倫道「爐端金」聚餐，同

席人士全須送檢，亦有到過荃新天地「米線陣」。

第三名本地個案是一名住在大圍美田邨美田樓的４２歲男子，在聯福道３０號地盤工作，該

地盤要停工，工人要強制檢測，他曾光顧大圍、九龍塘多間食肆。



＊未分類個案患者由福建經深圳灣口岸入境＊



另外，一名２９歲印尼籍女外傭，她３月２０日乘坐「ＳＱ８８２」航班由印尼抵港，同日

至本月９日期間，於尖沙咀華美達酒店檢疫，與印度裔變種病毒確診者非同層，及後返回僱主位

於油麗邨雍麗樓，平日有到鯉魚門街市買餸，亦到過藍田商場「Ｉｔａｍｏｍｏ」。

於一宗未分類個案則涉及一名５６歲女子，她４月６日由福建經深圳灣口岸入境，由返港至

確診期間一直於荃灣芙蓉大廈劏房接受家居檢疫。衞生防護中心指，由於有其他家人出出入入，

有機會是輸入個案或本地感染。

至於３宗輸入個案，包括兩名印度來港２歲幼兒，另一個菲律賓來港女子帶有Ｎ５０１Ｙ變

種病毒。（ｃｌ）

