【大灣區】工銀亞洲：去年大灣區「置業通」申請宗數按年增逾十倍

《經濟通通訊社２０日專訊》工銀亞洲零售業務與財富管理部總經理梁翠兒表示，過去一年

，工銀亞洲「置業通」的客戶查詢、申請及放款數字皆錄得大幅度上升。當中，去年「置業通」

的申請數量較２０１９年大增逾１０倍，而今年首季的申請量已達到去年全年的４０％。目前，

珠海及中山市是其中兩個最熱門的港人置業城市，申請數量分別佔６０％和２５％，合共佔所有

申請的８５％，平均貸款金額約１５０萬港元。



＊美聯料今年大灣區樓價升５％至８％＊



美聯集團執行董事兼中國部行政總裁張錦成表示，今年首季中國國內生產總值按年增長

１８﹒３％，增速創紀錄新高；全國房地產開發投資按年增長２５﹒６％。住宅價格方面，除了

香港、澳門中山和肇慶的價格按年出現小幅回落，深圳二手價格按年升１３﹒５％，珠海一手價

格按年升１１﹒２％，佛山一手按年升１０﹒２％，剩下的其他城市，住宅價格漲幅大多超過５

％。隨著粵港澳大灣區建設的高速推進，今年大灣區的樓價升幅仍然看高一線，預計在５％至８

％。

另外，跨境商務活動、大灣區城市往返、生活及工作模式的轉變，使港人投資置業第二居所

的需求上升，惠州、珠海、佛山等區域可作為港人置業的重點關注城市。以新房市場為例，去年

珠海住宅成交價環比增幅最高，達到１１﹒２％，隨後是佛山、惠州。



＊經絡按揭轉介：去年申請大灣區按揭宗數按年增３倍＊



經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，根據經絡按揭轉介研究部數據，查詢及申請大灣區按揭

的客戶升幅明顯，去年全年申請大灣區按揭宗數按年增長３倍；而今年截至４月１５日，大灣區

按揭申請宗數按年升逾４成。相信待疫情過後，香港與內地關口再次互通，港人購入大灣區物業

及按揭將見飛躍性的增長。

此外，從經絡按揭轉介的申請個案所見，在９個大灣區城市當中，逾半港人購入「深圳」區

的一手物業，比例達到５１％；第二名則是「中山」，佔比為２３﹒１％；第三名「珠海」則佔

整體的１５﹒４％。申請個案當中，貸款額由５０萬至５００萬不等，平均的貸款額為２７１萬

元，相比經絡按揭轉介研究部及金管局最新２月份的平均按揭貸款金額為４８１萬元，相差

２１０萬元或４３﹒７％。（ｓｌ）

