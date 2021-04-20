【企業盈喜】順興集團（０１６３７）料全年純利增長最少５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》順興集團（０１６３７）公布，預期截至３月３１日止年度純

利按年增長不少於５０％，即逾３９００萬元。

該集團指，純利增長主因收益增加，此乃由於進行中項目的平均合約規模增加，以及其他收

入增加，主要來自香港政府推出的「保就業」計劃下的政府補助。

該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

