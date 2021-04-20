《經濟通通訊社２０日專訊》正大企業（０３８３９）公布，預期截至３月３１日止首季純
利約５００萬美元，比去年同期純利３００萬美元升約６６﹒６７％。
該集團指，純利增長主因工業業務業績改善，預期合營企業易初明通投資應佔溢利將上升約
１０％，而聯營公司湛江德利車輛部件則預期轉虧為盈。
該集團預期於５月中旬公布業績。（ｗｈ）
20/04/2021 07:55
【企業盈喜】正大企業（０３８３９）料首季純利升近６７％
《經濟通通訊社２０日專訊》正大企業（０３８３９）公布，預期截至３月３１日止首季純
利約５００萬美元，比去年同期純利３００萬美元升約６６﹒６７％。
該集團指，純利增長主因工業業務業績改善，預期合營企業易初明通投資應佔溢利將上升約
１０％，而聯營公司湛江德利車輛部件則預期轉虧為盈。
該集團預期於５月中旬公布業績。（ｗｈ）
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