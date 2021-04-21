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21/04/2021 11:35

《出旗制勝－麥穎儀》平保明天公布業績，北水錄連續２６日淨流出

　　《出旗制勝》港股昨日（２０日）承接美股走勢低開１４３點，午後曾倒升過百點，之後則
可以反覆靠穩，最終收報２９１３６點，全日升３０點。大市成交金額１９５７億。但隨著美國
股市周二表現繼續偏軟，今早（２１日）恆指要低開超過４００點，當中恆指成分股中比重較高
的友邦（０１２９９）開市跌超過２％，而新經濟股亦見不同程度回吐，阿里開市更要跌近３％

　　而即將於明天（２２日）公布第一季業績的平保（０２３１８）昨日（２０日）低開，之後
隨大市向上，最多升近１％。有大行研究報告指，保險股今年以來跑輸大市，主要由於首季新保
單銷售復甦相對較慢，但相信復甦較慢的因素已大致反映，估計平保今年首季新業務價值增長為
５％。另外留意到平保近日股價於９０元區間徘徊，如認為平保股價能在短期內突破９０元關口
向上，以好倉部署或可留意平保購１８５７２，行使價１０６﹒９８元，實際槓桿１３﹒８倍，
引伸波幅２６﹒３６％，換股比率１０兌１，２０２１年０８月３０日到期。
　　今早平保隨大市向下跌超過１％，見一個月低位，跌穿９０元心理關口。北水截至上周五
（１６日）已錄得連續２６個交易日淨流出平保。如看淡或可留意平保沽２２１５６，行使價
７７﹒８８元，實際槓桿９﹒７倍，引伸波幅２４﹒５８％，換股比率１０兌１，２０２１年
９月２９日到期。
　　上海車展周一（１９日）開幕，多間車企公布最新汽車和電動車發展。比亞迪公布最新一款
兩廂純電動車型ＥＡ１，用上比亞迪磷酸鐵鋰「刀片電池」。或受車展開幕消息帶動，比亞迪股
價周一升４﹒８％。另有報道指比亞迪最快今年下半年向其他公司銷售車用鋰電池，目的是透過
向其他公司供貨而進一步提高生產效率。比亞迪將於下周三（２８日）公布第一季業績。想於績
前作好倉部署或可留意比亞迪購２４４３９，行使價２１５﹒９８元，實際槓桿７﹒２倍，引伸
波幅５９﹒１２％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。相反看淡或可留意比
亞迪沽２９１８７，行使價１５０元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅５７﹒９１％，換股比率
１００兌１，２０２１年０９月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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