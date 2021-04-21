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21/04/2021 08:39

【企業盈警】建禹（０８１９６）料首季虧損收窄至４００萬人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》建禹集團（０８１９６）發盈警，預期今年第一季除稅後淨虧
損將不少於４００萬元（人民幣，下同），去年同期約為７６３萬元；料第一季收入將不少於１
２５０萬元，按年減少３３％。
　　集團指，虧損下降的主要由於集團承接了毛利率較高的一次性短期經營項目，第一季度的毛
利和毛利率較去年同期有所上升；及去年同期因施工資質升級而產生的費用約為３００萬元，而
今年無此費用。而收入較去年同期減少的主要原因是在建項目已接近完工階段；及新項目處於施
工前準備，未能達到收入階段。（ｐｌ）

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