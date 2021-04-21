  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2021 10:48

【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：核協議談判已經完成六至七成

　　《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗總統魯哈尼周二（２０日）表示，有關恢復２０１５年核
協議的談判已經完成了６０％至７０％，而如果美國有誠意推出實際行動，問題可以很快解決，
並強調即使伊朗不急於恢復協議，但伊朗政府希望充分利用這次機會。
　　不過伊朗國家通訊社報道指，伊朗首席談判代表阿拉奇認為如果談判只是浪費時間，伊方將
會退出談判。
　　據知各方討論技術問題、初步草案以及如何推進談判，而俄羅斯特使稱各代表團將返回各國
首都進行磋商，然後在下周初再次開會。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇　跌穿185元短線考慮止賺
中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平　人幣七連揚　滬指尾市倒跌
中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能　中國燃氣增長引擎足
剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮　不利巴西經濟
財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄　連敬涵:股價難脫區間上落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金