【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：核協議談判已經完成六至七成

《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗總統魯哈尼周二（２０日）表示，有關恢復２０１５年核

協議的談判已經完成了６０％至７０％，而如果美國有誠意推出實際行動，問題可以很快解決，

並強調即使伊朗不急於恢復協議，但伊朗政府希望充分利用這次機會。

不過伊朗國家通訊社報道指，伊朗首席談判代表阿拉奇認為如果談判只是浪費時間，伊方將

會退出談判。

據知各方討論技術問題、初步草案以及如何推進談判，而俄羅斯特使稱各代表團將返回各國

首都進行磋商，然後在下周初再次開會。（ａｌ）

