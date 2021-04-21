《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗總統魯哈尼周二（２０日）表示，有關恢復２０１５年核
協議的談判已經完成了６０％至７０％，而如果美國有誠意推出實際行動，問題可以很快解決，
並強調即使伊朗不急於恢復協議，但伊朗政府希望充分利用這次機會。
不過伊朗國家通訊社報道指，伊朗首席談判代表阿拉奇認為如果談判只是浪費時間，伊方將
會退出談判。
據知各方討論技術問題、初步草案以及如何推進談判，而俄羅斯特使稱各代表團將返回各國
首都進行磋商，然後在下周初再次開會。（ａｌ）
21/04/2021 10:48
【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：核協議談判已經完成六至七成
《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗總統魯哈尼周二（２０日）表示，有關恢復２０１５年核
協議的談判已經完成了６０％至７０％，而如果美國有誠意推出實際行動，問題可以很快解決，
並強調即使伊朗不急於恢復協議，但伊朗政府希望充分利用這次機會。
不過伊朗國家通訊社報道指，伊朗首席談判代表阿拉奇認為如果談判只是浪費時間，伊方將
會退出談判。
據知各方討論技術問題、初步草案以及如何推進談判，而俄羅斯特使稱各代表團將返回各國
首都進行磋商，然後在下周初再次開會。（ａｌ）
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
|板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能 中國燃氣增長引擎足
|剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮 不利巴西經濟
|財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄 連敬涵:股價難脫區間上落
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰