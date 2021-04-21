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21/04/2021 13:15

【新冠肺炎】印度總理莫迪敦促各邦避免全面封鎖，菅義偉推遲外訪

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在印度出現新一波疫情，並將威脅經濟復甦萌芽之際，總理莫
迪周二（２０日）在電視講話表示，已要求各邦避免關閉商業活動，並作為最後選擇，強調應竭
力避免封鎖，側重小範圍防控措施。他又指政府正在與各邦和企業合作，以增加擊疫所需的醫用
氧氣和重要藥物的供應。
　　另外據日本富士新聞和其他日媒報道指，首相菅義偉將推遲原本計劃月底訪問印度和菲律賓
的計劃，專注處理最近當地病例激增的情況。（ａｌ）

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