【油市博弈】美國眾議院委員會通過法案，打擊油組串謀操縱油價

《經濟通通訊社２１日專訊》美國眾議院司法委員會周二（２０日）提出一項法案，將允許

司法部對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國進行反壟斷執法。

據委員會發言人指，該委員會以口頭表決方式通過了法案，即《反石油生產和出口卡特爾法

》（ＮＯＰＥＣ）。（ａｌ）

