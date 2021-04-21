《經濟通通訊社２１日專訊》美國眾議院司法委員會周二（２０日）提出一項法案，將允許
司法部對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國進行反壟斷執法。
據委員會發言人指，該委員會以口頭表決方式通過了法案，即《反石油生產和出口卡特爾法
》（ＮＯＰＥＣ）。（ａｌ）
21/04/2021 13:18
【油市博弈】美國眾議院委員會通過法案，打擊油組串謀操縱油價
《經濟通通訊社２１日專訊》美國眾議院司法委員會周二（２０日）提出一項法案，將允許
司法部對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）成員國進行反壟斷執法。
據委員會發言人指，該委員會以口頭表決方式通過了法案，即《反石油生產和出口卡特爾法
》（ＮＯＰＥＣ）。（ａｌ）
|FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈 變種病毒添全球不確定
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
|板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能 中國燃氣增長引擎足
|剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮 不利巴西經濟
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰