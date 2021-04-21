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21/04/2021 13:46

【基金爆倉】傳瑞士及美國監管機構要求瑞信提供額外股份出售資訊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士指，瑞士和美國的監管機構近
日要求瑞信提供更多與Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ基金爆倉有關的額外股票出售、任何
更多潛在損失、如何管理有關風險的資訊。
　　消息指在該行本月稍早披露損失４７億美元後，出售有關股票可能導致額外損失，不過與早
前公布的損失相比，任何額外損失預計都比較少。
　　據知自瑞信披露虧損以來，該行一直尋求出售與Ａｒｃｈｅｇｏｓ相關約４０億美元股票，
而最近一次出售在上周。（ａｌ）

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