《台股攻略－馮偉明》外圍股市拖累，台股失守１７３００點

《台股攻略》今日（２１日）台股跟隨亞洲主要股市下跌。加權指數今早以１７２８２點低

開，盤中反覆向下，最終低收１７２０２點，大跌１２１點，成交金額為新台幣４３９８億元。

電子權值股今日為跌市災區，尾市沽壓湧現更令其走勢雪上加霜。台積電開市後反覆下滑，

跌穿新台幣６００元關口，收新台幣５９２元，跌新台幣１０元。昨日（２０日）重返千金股行

列的聯發科今日未能延續強勢，收新台幣９８８元，跌新台幣１０元。其餘電子權值股如大立光

、鴻海、國巨、台達電、聯電及日月光均下跌超過１％。傳產股承接近日強勢，今日持續有資金

追捧，相關股份普遍做好。水泥股方面，台泥擬斥資超過新台幣４４億元收購歐洲Ｅｎｇｉｅ

ＥＰＳ六成股權，利好消息刺激其股價開高走高，收新台幣５５﹒７０元，升新台幣３﹒７０元

。台泥造好亦帶動相關股份股價上揚，亞泥、嘉泥、環泥及幸福等股價大升２％至４％。航運股

走勢上揚。長榮海運被證券行看好每股純利可超越新台幣１０元，目標價上望至新台幣１０１元

，刺激股價急升至新台幣７５﹒９０元漲停價；而陽明海運及萬海航運亦同樣衝上漲停，分別收

新台幣６２﹒７０元及８９﹒６０元。散裝船相關股亦表演強勁，新興、裕民、台航、慧洋－

ＫＹ及四維航等多隻股份亦全面升至漲停。

雖然台股今日出現回吐，但資金持續炒作不同板塊，整體走勢仍屬樂觀。後市需觀望環球股

市會否因疫情再度升溫而出現大幅調整，台股亦有機會跟隨出現短線震盪。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

