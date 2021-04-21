【大國博弈】美國商務部長：缺乏半導體生產能力會面臨國安危機

《經濟通通訊社２１日專訊》美國商務部長雷蒙多周二（２０日）出席聽證會時表示，由於

缺乏半導體的生產能力，美國正面臨國家安全和經濟安全危機，供應鏈存在危機的說法並不誇張

。

她指出美國完全依賴中國和台灣生產半導體，故需要撥款５００億美元由美國國家科學基金

會建立一個專門負責半導體生產等問題的部門。

不過參議院撥款委員會副主席、阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員謝爾比表示，通過大規模補貼

，犧牲納稅人利益，與中國在半導體生產上進行競爭感到懷疑。（ａｌ）

