【股東骨水】安踏大股東減持，黃偉康：觀望能否企穩配股價勿博彈

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今日表現弱勢，很大程度上與配股消息有關，安踏體育（

０２０２０）大股東減持「骨水」，股價大幅走低逾半成，某程度反映市場對安踏股價存有介心

，但亦有投資者擬吼位入場博反彈。惟安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，不

建議投資者現水平部署買入，他形容股價一旦未能企穩配股價水平，將有較大下瀉風險。



＊大股東每股１３１﹒４８元減持＊



安踏體育今早公布，控股股東安踏國際集團控股配售８８００萬股，每股作價１３１﹒４８

元，較上日收市價折讓７﹒５４％，佔已發行股份約３﹒２６％，套現１１５﹒７億元。而安踏

國際由安踏體育主席、首席執行官及控股股東丁世忠、執行董事及控股股東丁世家及吳永華、非

執行董事及控股股東王文默、執行董事及首席財務官賴世賢的配偶丁雅麗及其他股東共同擁有。



＊黃偉康：跌穿配股價應馬上離場＊



黃偉康表示，安踏體育大股東配股的消息的確令市場感到不安心，擔憂公司前景所面臨的風

險。對於安踏現回調至近２０天線與５０天線水平（約１３０元位置），或會吸引好友入場博反

彈。黃偉康明言，雖然該股現時暫可企穩配股價（１３１﹒４８元）水平，但他認為一旦股價明

確跌穿配股價，下瀉壓力將明顯擴大，因此他不建議投資者現時入手博反彈。該股今早開市後一

度跌穿配股價報１３０﹒２元。

對於已持貨的投資者，他認為在未跌穿配股價的情況下，可以暫時觀望股價走勢，尋找反彈

機會。但他強調，股價一旦明確跌穿配價股，則應馬上離場。與此同時，他亦不建議現時部署體

品板塊博反彈。（ｊｃ）

