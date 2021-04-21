《談國論企－黎偉成》商品住宅首季銷售額及面積飆升



《談國論企》中國的商品住宅銷售額度和面積於２０２１年一季度同比分別升逾九成半及近

七成，即使不及１－２個月同比皆倍增，乃因新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於２０２０年前二月肆

虐使樓市買賣兩閒造成超低基數影響，而３月份開始復工復產復商復市，故今年首季已屬相當難

得的表現。中央經濟工作會議提出２０２１年要「解決好大城市住房突出問題」為其中重點工作

任務，相信房地產平穩健康發展，使人民安居樂業，乃國之佳象也。



＊居民就業改善收入增有助住房後市＊



據中國國家統計局所發布的《全國房地產開發投資和銷售情況》的資料，最惹人注目的當然

是商品房住宅於２０２１年一季度的（一）銷售情況，所涉（Ｉ）面積為３﹒２３３２億平方米

，同比增長６８﹒１％，相對於１－２月份１﹒５６１億平方米所增１０８﹒４％為低，只因比

較基礎不同，而３月份所銷售的面積１﹒６７２３億平方米，較１－２月份兩個月之數多

７﹒１％，便足見銷情有明顯改善。

同樣的情況亦見之於（ＩＩ）商品房於２０２１年一季度的銷售額度３﹒５０５５萬億元，

同比增長９５﹒５％，亦較１－２月份１﹒７５２６萬億元的１４３﹒５％升幅為低，但３月份

涉額１﹒７５２９萬億元，與１－２月份之數基本持平，當然屬高增長格局。

新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於２０２０年初肆虐，全國多個城市、鄉鎮甚至省份得封關抗疫

，使特別是商品房住宅樓市買賣兩閒，壓力和衝擊相當沉重。惟國家迅即積極採取果斷措施，使

疫情受到有效控制，精準的安排復工復產復商復市使整體國民經濟得以復甦，和回復穩中有進的

發展良態，至今整整一年的光景，樓市有明顯改善，佳。

相信商品房住宅樓市仍會在未來一段時期保持不俗發展和表現，因（ｉ）全國城鎮新增就業

於２０２１年１－３月累計達２９７萬人，減除１－２月份合共１４８萬人，即３月份淨增之數

為１４９萬人，而調查失業率於３月份為５﹒３％，低於２月份的５﹒５％和１月份的５﹒４％

，反映出就業情況不斷改善；和（ｉｉ）全國居民人均可支配收入於一季度達９７３０元，名義

和扣除價格因素實際同比均增加１３﹒７％，兩年均增分別為７％與４﹒５％，穩增收。

至於（ｉｉｉ）中央經濟工作會議提出要「解決好大城市住房突出問題」，相當惹人注目。

大城市因地價、商品住宅樓價貴，做成突出的住房問題，故估計中央會力促大城市政府加強土地

供應、建設更多保障性租賃住房，和規範市場行為，配合促進就業、完善社保和優化收入分配結

構，使人民得以安居樂業，擴大消費，成為擴大內需這個戰略基點的重要支持力量。

正正因為商品房住宅銷情理想，故房地產開發商的商品房住宅（下同）投資意欲亦相應明顯

提升：（二）開發投資於２０２１年一季度達２﹒０６２４萬億元同比增加２８﹒８％，即使不

及１－２月份１﹒０３８７萬億元的４１﹒９％，３月份的投資額度１﹒０２３７萬億元，與前

兩個月之數持平，反映出開發商的投資的進取性甚強。





此使新開工面積２﹒７０５７億平方米同比增長３０﹒１％，增幅不及１－２月份

１﹒２７３６億平方米同比急劇增長的６８﹒５％，惟３月份所達１﹒４３２１億平方米，較前

二月要多１２﹒４％，亦促施工面積達成５６﹒３１２５億平方米，升幅亦提高至１１﹒６％，

較１－２月份的１１﹒２％升幅提升０﹒４個百分點。

竣工面積１﹒３８８億平方米同比增長２７﹒１％，即使低於１－２月份９８６２萬平方米

的４５﹒９％升幅，仍在相當程度反映出房地產開發商好一段時期的積極開發投資，取得良好的

成績，而這正好迎來住宅銷售情況有明顯改善，故內房股的前景值得憧憬。

再看（三）房地產開發企業到位資金情況，亦佳：於２０２０年１－３月份達４﹒７４６５

萬億元同比增長４１﹒４％，特別令人感到興趣的有（１）個人按揭貸款７８４３億元同比增長

５０﹒％，和（２）定金及預款１﹒７７５９萬億元同比增長更高達８６﹒１％，意味著銷售情

況會有持續良性的發展態勢。

在開發方面，重要的是（３）房地產開發商自籌資金到位之數達１﹒３萬億元，同比增長

２１﹒％，亦可以在相當程度表明房企的開發投資活動日殷；（４）國內貸款７２２２億元的

７﹒５％升幅，亦相當不錯。但（５）利用外資１１億元反跌４１％，該與境外的疫情相當嚴重

，各地的經濟低迷之況不改有關。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

