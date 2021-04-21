【博鰲論壇】周小川：數字人民幣主要在小額零售交易中使用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》前人行行長周小川在博鰲亞洲論壇上談到

數字人民幣在跨境使用中的潛力和趨勢時表示，數字人民幣跨境使用最終是和人民幣國際化步伐

有關，數字人民幣主要在小額零售交易中使用。人民幣的份額逐漸增加，數字人民幣自然也會增

加。這主要不是依靠數字化發展，主要還是看人民幣。

周小川表示，人民幣跨境使用取決於中國經濟、金融系統以及人民幣可兌換。人民幣國際化

是一個漸進過程，取決於全球市場參與者是否要增加人民幣使用，不是單方面能決定的。我們要

逐漸改進人民幣的信譽，包括跨境支付在內的基礎設施。人民幣自由使用程度仍然落後於美元，

中國正持續提升人民幣自由使用。

他指出，中國是世界第二大經濟、第一大貿易國，疫情之前中國出境旅遊達到一億多人次，

全球多個商戶網點在本世紀初開始就接受銀聯卡，後來慢慢接受各種人民幣支付。但全球範圍的

使用相較美元較短，美元在全球中的應用在二戰後逐步形成。我們在不斷提高人民幣的自由使用

程度，慢慢會有一些變化，貨幣使用量自然會上升。

他並指出，中國金融機構應該引導資本向新能源相關產業投資，減少資金向高碳企業的分配

，希望中國在２０３０年前能碳達峰。

