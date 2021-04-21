【博鰲論壇】特斯拉曝涉廣州致命交通事故，副總裁陶琳今缺席論壇

《經濟通通訊社２１日專訊》內地媒體報道，特斯拉副總裁陶琳今日上午缺席了原定要參加

的博鰲亞洲論壇２０２１年年會。

在大會主辦方之前發布的議程中，陶琳今天上午將出席「打造安全可控的產業鏈供應鏈」分

論壇，與英特爾中國區總裁楊旭、馮氏集團榮譽主席馮國經等嘉賓共同商議如何確保產業鏈供應

鏈安全可控等話題。不過，今天上午，陶琳未現身論壇現場，也未在線上參與這場論壇。

此前，在回應特斯拉車主上海車展維權事件時，陶琳曾表示「特斯拉不可能妥協」。昨日深

夜，特斯拉官方微博發布致歉信。



＊廣州通報一交通事故致一人死亡，涉特斯拉車失控＊



特斯拉近期負面新聞纏身。繼上海車展遭遇維權、美國德州發生致命交通事故後，廣州增城

警方今日通報，２０２１年４月１７日２２時許，增城區東江大道北發生一宗交通事故。經初步

調查，事發時左某（男，３３歲）駕駛小汽車搭載一名男乘客途經上述路段，車輛與右側道路水

泥隔離牆及王某（女，３２歲）駕駛的小汽車發生碰撞，致左某車上男乘客當場死亡。

根據網絡流傳的影片，一名自稱是這起事故當中的車主稱，其妻（王某）駕駛的車輛被一輛

特斯拉追尾，「特斯拉失控，翻了幾下，然後才衝上去追尾的」。綜合媒體報道，事件中左某當

時駕駛的正是一架特斯拉轎車。

事故頻發，市場屢傳保險公司擬上調對特斯拉車的保費，甚至將暫停對特斯拉新車主上保險

。涉事的中國平安產險今早否認了暫停上保險的消息，另據《第一財經》引述保險業內人士稱，

保險公司不能隨意調高或調低某款車型的保費。（ｌｃ）

