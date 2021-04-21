【債務風險】瑞銀：現金流差、再融資需求高的行業或發生信用事件

《經濟通通訊社２１日專訊》瑞銀中國策略主管劉鳴鏑最新發布的報告指，２０１８年以來

，國內每年都有幾宗較大的信用違約發生，監管當局在出手相救之前，會允許更以市場為導向的

信用風險定價。鑒於２０２１年中國貨幣政策中性化，瑞銀認為在現金流較差、再融資需求高的

行業可能會發生某些信用事件。（ｌｃ）

