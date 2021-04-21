【反壟斷】瑞銀：嚴監管下大型互聯網平台「通吃」的能力會減弱

《經濟通通訊社２１日專訊》瑞銀中國策略主管劉鳴鏑最新發布的報告指，與２０１８年相

比，目前國家對大型互聯網平台的監管是結構性的。隨著監管當局設定界限，大型互聯網平台「

通吃」的能力會減弱。中期看，這可能會降低這些企業在岸業務的增長上限或縮短其可持續增長

期，但也會促使新業務領域進一步追求創新和突破。（ｌｃ）

