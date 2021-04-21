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21/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５４﹒３億人幣，買安踏美團沽騰訊中芯

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全球疫情惡化，隔晚美股續回吐，恆指連升三日後，今日顯著
回落，恆指低開４３３點，開市後跌幅曾收窄至３５７點，見２８７７８點已為全日高位，之後
沽壓驟增，曾插６２８點，見２８５０６點全日低，穿２０天線（約２８６３１點）後喘穩，亦
企穩於１００天線上，午後維持約５００點跌幅。恆指最終收報２８６２１點，跌５１３點或１
﹒７６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５４﹒３億元人民幣，減少１２﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１５４３﹒５４億元減少２１﹒１％。其中港股通成交３１１﹒３億元，佔總成交
２０﹒２％。

＊北水轉掃安踏體育，淨流入近３２億元＊

　　安踏體育股東折讓７﹒５％配股減持，套現近１１６億，收市插７﹒６７％報１３１﹒３元
，北水淨買入３１﹒７億元。
　　美團跌３﹒８８％報２８２﹒２元，北水淨買入７億元。
　　小米集團跌１﹒３１％報２６﹒４５元，北水淨買入３﹒３億元。
　　騰訊控股跌２﹒１７％報６０９元，北水淨賣出８﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　３１﹒７４
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒０４
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒２８
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　２﹒７４
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒６５

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－８﹒０６
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒９０
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－０﹒８９
　　銀河娛樂　　　　（０００２７）　　　　　－０﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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