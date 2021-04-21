《美元走勢－羅明立》加拿大或收緊貨幣政策；歐元１﹒２初步支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒２８ １０７﹒８７ １０８﹒２２

歐元╱美元 １﹒２０４４ １﹒２００４ １﹒２０１２

英鎊╱美元 １﹒３９５０ １﹒３９１０ １﹒３９４３

美元╱瑞郎 ０﹒９１８２ ０﹒９１７２ ０﹒９１５７

美元╱港元 ７﹒７６３９ ７﹒７５９７ ７﹒７６３０

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《美元走勢》受印度及日本等地疫情反彈，以及個別疫苗出現問題而停用的影響，金融市場

風險胃納有所收窄。印度疫情對生產和供應鏈造成的影響預料會對全球通脹率帶來新的挑戰。印

度總理莫迪周二（２０日）表示，當地正在與第二波新冠疫情作鬥爭，當地大部分地區都處於封

鎖狀態。美聯儲主席鮑威爾認為美國的復甦似乎正在改善，今年可能會出現「略高」的通脹，但

不認為美國通脹將會持續上升。同時強調，美聯儲會盡力完成兩個目標：就業最大化和穩定物價

。



加拿大央行於今日（２１日）議息，市場預期加央行可能因樓價升溫而考慮收緊貨幣政策，

其購債計劃的規模或將下調。德國３月份ＰＰＩ按年升３﹒７％，高於預期。英國３月失業率與

失業金申請人數雙雙回落，其中，失業金申請人數由８﹒６５萬大幅回落至１﹒０１萬人。非美

貨幣周二先升後回，美匯指數在９０﹒８７反彈，重上１００天線。美國１０年期國債收益率在

１﹒６％以下窄幅波動，匯市可能要先作整固，歐元１﹒２０會有初步支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

