【修例風暴】爆眼少女就警方取得其醫療報告覆核上訴被駁回

《經濟通通訊社２１日專訊》前年在反修例示威中右眼被擊中受傷的少女，早前提出司法覆

核，不滿警方申請法庭手令，取得其醫療報告，並拒絕提供手令副本。她被判敗訴後提出上訴，

上訴庭下午頒下書面判詞，駁回其上訴。（ｃｌ）（ｚｚ）

