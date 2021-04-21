《經濟通通訊社２１日專訊》前年在反修例示威中右眼被擊中受傷的少女，早前提出司法覆
核，不滿警方申請法庭手令，取得其醫療報告，並拒絕提供手令副本。她被判敗訴後提出上訴，
上訴庭下午頒下書面判詞，駁回其上訴。（ｃｌ）（ｚｚ）
21/04/2021 15:30
【修例風暴】爆眼少女就警方取得其醫療報告覆核上訴被駁回
《經濟通通訊社２１日專訊》前年在反修例示威中右眼被擊中受傷的少女，早前提出司法覆
核，不滿警方申請法庭手令，取得其醫療報告，並拒絕提供手令副本。她被判敗訴後提出上訴，
上訴庭下午頒下書面判詞，駁回其上訴。（ｃｌ）（ｚｚ）
|財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持 黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
|FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈 變種病毒添全球不確定
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
|板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能 中國燃氣增長引擎足
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰