【夜期時段】即月期指最新報２８５４７點，升１７點，低水７５點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３５點，升５點，低水８７

點，最新報２８５４７點，升１７點，低水７５點，合約成交５７５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０８４６點，跌１點，低水４３點，最新報１０８５４點

，升７點，低水３５點，合約成交５６８張。

