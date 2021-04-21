《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３５點，升５點，低水８７
點，最新報２８５４７點，升１７點，低水７５點，合約成交５７５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０８４６點，跌１點，低水４３點，最新報１０８５４點
，升７點，低水３５點，合約成交５６８張。
21/04/2021 17:25
【夜期時段】即月期指最新報２８５４７點，升１７點，低水７５點
《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３５點，升５點，低水８７
點，最新報２８５４７點，升１７點，低水７５點，合約成交５７５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０８４６點，跌１點，低水４３點，最新報１０８５４點
，升７點，低水３５點，合約成交５６８張。
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