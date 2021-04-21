《經濟通通訊社２１日專訊》中國人壽（０２６２８）發盈喜，預期截至今年３月底止，第
一季度純利將按年增長５５％至７５％。
集團表示，預期純利增長，主要由於投資收益的影響。公司投資管理體系持續優化，整體資
產統籌配置能力和具體品種專業投資能力不斷增強。公司結合市場情況，將戰略配置與戰術操作
有機結合，豐富固收品種，主動管理權益敞口，投資收益大幅增長。（ｓｋ）
21/04/2021 16:35
【企業盈喜】中國人壽料首季純利按年增長５５％至７５％
《經濟通通訊社２１日專訊》中國人壽（０２６２８）發盈喜，預期截至今年３月底止，第
一季度純利將按年增長５５％至７５％。
集團表示，預期純利增長，主要由於投資收益的影響。公司投資管理體系持續優化，整體資
產統籌配置能力和具體品種專業投資能力不斷增強。公司結合市場情況，將戰略配置與戰術操作
有機結合，豐富固收品種，主動管理權益敞口，投資收益大幅增長。（ｓｋ）
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