【企業盈喜】中國人壽料首季純利按年增長５５％至７５％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國人壽（０２６２８）發盈喜，預期截至今年３月底止，第

一季度純利將按年增長５５％至７５％。

集團表示，預期純利增長，主要由於投資收益的影響。公司投資管理體系持續優化，整體資

產統籌配置能力和具體品種專業投資能力不斷增強。公司結合市場情況，將戰略配置與戰術操作

有機結合，豐富固收品種，主動管理權益敞口，投資收益大幅增長。（ｓｋ）

