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21/04/2021 10:41

【選舉改革】議員關注立法會選區分裂，當局稱已將影響減到最低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》立法會完善選舉制度綜合修訂條例草案委員會繼續開會審議條
文，早上的會議主要涉及地方選區劃界及選管會角色。委員會主席廖長江關注將全港劃分為１０
個選區，會否容易造成投票混亂。經民聯梁美芬則建議，當局要加設投票站，否則或會再出現旅
遊巴接送選民，「一車車去投票」的風波。
　　當局解釋，是次以各區人口基數，以及不割裂選區為基礎去劃區，但無可避免出現切割情況
，已盡量將影響減至最少，投票通知書上會列明票站地址和地圖，選民應該不難找到所屬票站。
當局又指，條例草案會賦權選舉事務處可以指定學校，以及受資助社福機構成為票站，因為過去
有部分受資助團體未必配合政府借出場地。

＊候選人去世或失資格中止選舉＊

　　多名議員關注，條例草案列明在立法會選舉的地方直選，若選區只有兩名候選人，其中一人
在競選期間去世或在提名階段後被裁定喪失參選資格，有關選區的選舉將終止。多名議員認為條
例有漏洞，民建聯陳克勤指，或有人明知自己不符參選資格，卻故意參選企圖擾亂選舉，最極端
情況是所有地方選區都被迫取消。
　　政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，候選人資格審查委員會將在提名階段結束前作出
決定，政黨亦應該視乎情況決定參選人數目，制定合適的選舉策略，相關政策是為了避免某一個
政黨在無競爭的情況下全取兩席。工聯會麥美娟認為政府輕視問題，指不少人會在提名階段結束
前最後一刻才提交參選表格，令資審委無法趕及核實背景。（ｈｙ）

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