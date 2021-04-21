【新冠肺炎】華美達酒店再有確診，何栢良憂變種病毒現第二代傳播

《經濟通通訊社２１日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，尖沙咀華

美達酒店再有檢疫住客確診，認為是響起警號，首宗變種病毒印度裔患者在酒店檢疫時同層另有

２人確診，３人的病毒基因排序高度相似，顯示是由１個人將病毒傳到另外２人，計及印度裔患

者的朋友確診，已出現第二代傳播。

何栢良表示，最早入住華美達酒店的印傭是源頭的機會最高，又指有４至５間酒店本月出現

多宗確診，不排除亦出現傳播，認為要安排職員作血清檢驗及全面檢視過往個案，而非在缺乏正

面證據假定Ｓ型掛勾是傳播途徑。他指，掛勾雖然是一個合理推論，但空氣傳播是另一個可能途

徑，因為酒店走廊未必通風，如果患者在傳染期內打開門呼吸時無帶口罩，就可能令空氣中帶有

病毒，建議酒店在走廊加裝高效能過濾網的空氣清新機，以及加強負責派飯及收拾垃圾員工的培

訓。他又認為當局在檢疫期頭１２天再加多兩次檢測，及早移離確診者。



＊內地回港確診者本地感染機率較高＊



另有兩名確診者由內地回港，何栢良表示，現階段不需太早下結果患者是否在本港抑或內地

受感染，認為對比病毒基因就會得出結果，但他指，由於患者在港時間長，認為在本地感染機率

較高。

何栢良指，本港輸入風險明顯上升，機場入境人士確診比率由２月的０﹒６％，升至目前的

２﹒２％，認為檢疫酒店職員感染風險上升，強調要於源頭做好控制，將高風險地區禁飛，而非

只是推行熔斷機制。（ｈｙ）

