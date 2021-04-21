《經濟通通訊社２１日專訊》博駿教育（０１７５８）預期，截至今年２月２８日止六個月
，純利按年下跌約４０至６０％。
該集團認為，純利下跌主要由於財務成本增加；中國內地新生兒出生率下降，及政府加大對
公辦幼兒園投入引起幼兒園招生競爭加大等因素，集團所營運的幼兒園學生人數減少，令教育服
務收益下降。
該集團指，成都市錦江區四川師大附屬第一實驗中學新增小學部及成都市天府新區四川師大
附屬第一實驗中學新增小學部及高中部已取得辦學許可，將於今年９月１日開始辦學，管理層預
期報讀人數可增加。（ｈｙ）
21/04/2021 17:44
【企業盈警】博駿教育（１７５８）料中期純利下跌４０至６０％
《經濟通通訊社２１日專訊》博駿教育（０１７５８）預期，截至今年２月２８日止六個月
，純利按年下跌約４０至６０％。
該集團認為，純利下跌主要由於財務成本增加；中國內地新生兒出生率下降，及政府加大對
公辦幼兒園投入引起幼兒園招生競爭加大等因素，集團所營運的幼兒園學生人數減少，令教育服
務收益下降。
該集團指，成都市錦江區四川師大附屬第一實驗中學新增小學部及成都市天府新區四川師大
附屬第一實驗中學新增小學部及高中部已取得辦學許可，將於今年９月１日開始辦學，管理層預
期報讀人數可增加。（ｈｙ）
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