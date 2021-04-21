《保險智衛－余栢堅》保障結合健康科技，全面管理血壓

《保險智衛》高血壓是本港最普遍的慢性疾病之一，指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高

水平。根據衛生防護中心的資料，香港大約每三名成年人中便有一人患有高血壓，而當中有半數

並不知道自己是高血壓患者。高血壓很多時並沒有症狀，倘若控制不當或因患者不自知患有高血

壓而沒有尋求治療，有機會增加患上其他更嚴重疾病如心血管疾病的風險。

超過９０％的高血壓個案屬原發性，無法確定病因，不過奉行健康的生活模式，如低鹽均衡

飲食、避免煙酒、建立恆常運動習慣、充足睡眠及適當減壓等均有助預防高血壓。此外，定期準

確量度血壓亦有助及早發現問題，尋求治療並預防高血壓有機會引起的併發症。有保險公司為加

強宣揚妥善管理血壓對健康的重要性，最近與醫療機構及科技平台聯合推出一項嶄新的高血壓管

理服務。



＊創新視像醫療服務平台＊



創新科技在不同領域的迅速發展大大改善我們的生活，近年亦常應用到健康管理上，例如以

往高血壓患者每天量度血壓讀數後通常靠紙筆記錄，最近有一新研發的視像醫療服務平台，集健

康科技?智能血壓計及雲端系統於一身，用戶登記設備後只要使用智能血壓計如常測量血壓，設

備除了會於螢幕顯示讀數外，還會自動進入無線傳輸模式並將數據上載至雲端，方便醫護人員了

解及遙距監測用戶的血壓情況。



＊借助科技加強疾病管理＊



慢性疾病管理成功的關鍵在於透過方便易用的方案，幫助患者了解及定期監察自己的身體狀

況，從而鼓勵他們積極參與自身健康及疾病管理。透過與科技平台合作，保險公司可為客戶提供

智能醫療器材及配套，除了確保測量的讀數更穩定準確，亦方便他們隨時查閱數據，了解自己的

身體狀況，達到自我優質健康管理。

憑藉健康科技的配合，保險公司及醫療機構可提供更多與受眾互動的健康管理服務，下次繼

續和大家探討三方如何合作，開創一站式疾病管理的新趨勢。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

