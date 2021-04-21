《宏觀有法－艾西亞》中國海外併購活躍，歐洲仍是熱門交易對象

《宏觀有法》在剛剛過去的特殊的一年裡，新冠肺炎疫情大面積爆發，全球經濟陷入了危機

。作為最早報告疫情的國家，中國在１月起就受到負面衝擊的影響，造成２０２０上半年的國內

經濟疲軟。在這一背景下，中國全年宣布的對外併購交易數量與２０１９年相比減少了近三分之

一，交易額減少一半以上。相比之下，根據ＵＮＣＴＡＤ的投資趨勢監測報告，２０２０年全球

公告的併購交易下降約為１０％。由此可見，中國企業海外併購的放緩幅度是較為突出的。

不過，從２０２０年第四季度開始，中國海外併購的情況事實上出現明顯好轉，交易額和交

易數量僅略低於２０１９年同期水準。併購復甦背後的一個重要因素是中國採取了有效疫情遏制

措施，經濟出現明顯復甦。但是，經濟基本面可能並非併購回暖的唯一因素。隨著新冠疫情在全

球範圍內擴大，世界其他地區在３月份以後迅速陷入經濟疲軟，促使美聯儲出台實施零利率政策

以提振經濟。這就使得中國企業的整體海外融資成本大幅下降。與此同時，受疫情影響，許多國

家的潛在收購機會增加。在這些有利因素共同推動下，２０２０年四季度宣布的中國海外交易額

快速恢復。

２０２０年中國海外併購的另一個特點是針對美國的併購交易出現回升，不僅交易數量與

２０１９年基本持平，交易額更是反彈至２０１８年的水準。但是，就交易額而言，這兩筆交易

均為從歐洲持有者手中進行的收購。規模最大的一筆是騰訊（００７００）收購環球音樂

（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ）１０％的股份，環球音樂多數股權隸屬於法國媒體集團維

旺迪集團（Ｖｉｖｅｎｄｉ）。另一筆交易是上海萊士（Ｓｈａｎｇｈａｉ ＲＡＡ

Ｓｂｌｏｏｄ）以２６﹒２％的股份收購Ｇｒｉｆｏｌｓ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ

ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（隸屬於西班牙製藥公司Ｇｒｉｆｏｌｓ）４５％的股份。除上述交易之外

，歐盟也是２０２０年中國收購交易數量最多的地區，包括華住（Ｈｕａｚｈｕ Ｇｒｏｕｐ

）收購德意志酒店集團（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ），廣東文燦壓鑄公司與

法國汽車零部件製造商Ｌｅ Ｂｅｌｉｅｒ的交易等。因此，儘管中國針對歐盟的交易數量和交

易額低於往年，後者仍然是中國海外併購的重要交易對象。此外，長江電力收購了秘魯最大的能

源公司之一的Ｌｕｚ ｄｅｌ Ｓｕｒ８４％的股份，使得秘魯成為中國的第二大目標。

從中國併購活動的行業分布來看，工業仍是最集中的領域，其次是醫療。不過，由於能源和

娛樂領域有幾筆大型交易，從交易額來看，２０２０年併購的行業分布比往年更為廣泛。

２０２０年國企主導的併購勢頭增強，主要集中在亞太和其他地區，對美國和歐洲的交易反而減

少。大部分國企併購交易仍集中在資源相關行業，而民企主導的併購更多在工業和消費行業。

總體而言，２０２０年併不是中國企業進行海外併購的好年景。但是，得益於下半年中國經

濟恢復和全球金融環境寬鬆，中國企業海外併購的趨勢在四季度的時候已經有所好轉。這客觀上

印證了中國企業對於海外市場的興趣，尤其是在科技發展、產業升級以及開拓市場方面的需求。

歐洲作為中國海外併購的重要合作夥伴，在去年一年中表現出重要的作用，這也是為何中國對簽

訂《中歐投資協定》表達出濃厚的興趣。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

