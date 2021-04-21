《經濟通通訊社２１日專訊》內地電動車廠小鵬汽車官方公布，截止今日下午三時多，第三
款智能汽車小鵬Ｐ５累計訂單破萬，小鵬Ｐ５成為小鵬汽車預訂最火爆車型。
小鵬汽車本月正式推出小鵬Ｐ５，為全球首款量產激光雷達智能汽車。小鵬汽車副董事長兼
總裁顧宏地稱，未來幾個月內會正式公布Ｐ５的售價，並在今年第四季度初開始向客戶交付，小
鵬Ｐ５的技術將是同等價位汽車中最先進。（ｊｔ）
21/04/2021 16:09
【中概焦點】小鵬汽車：第三款智能汽車小鵬Ｐ５累計訂單已破萬
《經濟通通訊社２１日專訊》內地電動車廠小鵬汽車官方公布，截止今日下午三時多，第三
款智能汽車小鵬Ｐ５累計訂單破萬，小鵬Ｐ５成為小鵬汽車預訂最火爆車型。
小鵬汽車本月正式推出小鵬Ｐ５，為全球首款量產激光雷達智能汽車。小鵬汽車副董事長兼
總裁顧宏地稱，未來幾個月內會正式公布Ｐ５的售價，並在今年第四季度初開始向客戶交付，小
鵬Ｐ５的技術將是同等價位汽車中最先進。（ｊｔ）
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