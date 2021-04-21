  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2021 16:09

【中概焦點】小鵬汽車：第三款智能汽車小鵬Ｐ５累計訂單已破萬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地電動車廠小鵬汽車官方公布，截止今日下午三時多，第三
款智能汽車小鵬Ｐ５累計訂單破萬，小鵬Ｐ５成為小鵬汽車預訂最火爆車型。
　　小鵬汽車本月正式推出小鵬Ｐ５，為全球首款量產激光雷達智能汽車。小鵬汽車副董事長兼
總裁顧宏地稱，未來幾個月內會正式公布Ｐ５的售價，並在今年第四季度初開始向客戶交付，小
鵬Ｐ５的技術將是同等價位汽車中最先進。（ｊｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持　黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈　變種病毒添全球不確定
開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇　跌穿185元短線考慮止賺
中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平　人幣七連揚　滬指尾市倒跌
中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能　中國燃氣增長引擎足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金