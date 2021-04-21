【債務風險】華晨集團收中證監罰單，涉虛假申報文件獲債券核准等

《經濟通通訊社２１日專訊》申華控股（滬：６００６５３）昨晚（２０日）發布公告稱，

該公司間接控股股東華晨集團因涉嫌以虛假申報文件騙取公開發行公司債券核准等違法行為，被

中證監處以５３６０萬元（人民幣．下同）罰款，並給予警告。上述處罰不會對申華控股的日常

生產經營活動造成重大影響。

本次公告披露的華晨違法行為包括：其２０１７年、２０１８年年度報告涉嫌存在虛假記載

；涉嫌以虛假申報文件騙取公開發行公司債券核准；非公開發行公司債券披露的文件涉嫌虛假記

載；涉嫌銀行間債券市場信息披露違法；涉嫌未按規定及時披露相關信息。

去年１０月下旬，作為國企的華晨集團出現債券違約，１１月２０日宣告進入破產重整程序

。據外電稍早報道，華晨汽車集團控股有限公司等１２家企業實質合併重整案第一次債權人會議

已召開，截至４月２０日已確認普通債權總金額約為３３４億元，暫緩確認債權總金額約

１６８億元。此外，有財產擔保債權確認金額約２２﹒５億元。

華晨集團目前直接及通過遼寧正國投資發展有限公司、遼寧華晟汽車零部件有限公司間接持

有申華控股的股份合計逾４﹒４億股，佔公司總股本的２２﹒９３％。公司稱，華晨集團能否重

整成功尚存在不確定性，重整方案可能會對公司股權構、控制權等方面產生一定影響。（ｗｌ）

