《股林淘金－林家亨》美股業績雖好，驚疫情又轉跌

《股林淘金》美國昨天（２０日）公布的企業業績，表現良好，但全球疫情又趨向第三波爆

發，很多國家重新又再對疫情嚴重的地區封閉航空交通，道指曾經下跌超過１％，收市前回升，

只報跌２５６點，納指下跌１２８點。

在美國的港股ＡＤＲ差不多全面下跌，騰訊（００７００）股價曾接近６１０元，這個水平

值得吸納。阿里巴巴（０９９８８）股價接近２２１元，也有不錯的值博率，可以分階段吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

