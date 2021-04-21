《股林淘金》美國昨天（２０日）公布的企業業績，表現良好，但全球疫情又趨向第三波爆
發，很多國家重新又再對疫情嚴重的地區封閉航空交通，道指曾經下跌超過１％，收市前回升，
只報跌２５６點，納指下跌１２８點。
在美國的港股ＡＤＲ差不多全面下跌，騰訊（００７００）股價曾接近６１０元，這個水平
值得吸納。阿里巴巴（０９９８８）股價接近２２１元，也有不錯的值博率，可以分階段吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者並無持有上述股份
21/04/2021 09:38
《股林淘金－林家亨》美股業績雖好，驚疫情又轉跌
《股林淘金》美國昨天（２０日）公布的企業業績，表現良好，但全球疫情又趨向第三波爆
發，很多國家重新又再對疫情嚴重的地區封閉航空交通，道指曾經下跌超過１％，收市前回升，
只報跌２５６點，納指下跌１２８點。
在美國的港股ＡＤＲ差不多全面下跌，騰訊（００７００）股價曾接近６１０元，這個水平
值得吸納。阿里巴巴（０９９８８）股價接近２２１元，也有不錯的值博率，可以分階段吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者並無持有上述股份
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
|板塊分析20/04/2021
拓展微管網及氫能 中國燃氣增長引擎足
|剖析天下20/04/2021
疫情嚴峻兼貨幣緊縮 不利巴西經濟
|財經熱話20/04/2021
【美團抽水】美團增發集資破港股紀錄 連敬涵:股價難脫區間上落
|FOCUS20/04/2021
【FOCUS】習近平籲「要公道不要霸道」 一帶一路勢成新風眼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰