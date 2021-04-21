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21/04/2021 09:38

《股林淘金－林家亨》美股業績雖好，驚疫情又轉跌

　　《股林淘金》美國昨天（２０日）公布的企業業績，表現良好，但全球疫情又趨向第三波爆
發，很多國家重新又再對疫情嚴重的地區封閉航空交通，道指曾經下跌超過１％，收市前回升，
只報跌２５６點，納指下跌１２８點。
　　在美國的港股ＡＤＲ差不多全面下跌，騰訊（００７００）股價曾接近６１０元，這個水平
值得吸納。阿里巴巴（０９９８８）股價接近２２１元，也有不錯的值博率，可以分階段吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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