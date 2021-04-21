《經濟通通訊社２１日專訊》從事客戶服務機械人業務的北京訊鳥軟件於美國上市，股份周
二（２０日）首日掛牌，開盤報７美元，日內最高曾見１１﹒２５美元，較發行價急升１﹒８倍
，但其後快速回跌，該股最終收盤報６﹒０３美元，較發行價僅高出五成。
訊鳥軟件是提供呼叫中心ＡＩ驅動或人工智能支持的ＳａａＳ解決方案供應商，專注於為金
融行業的客戶提供服務，業務亦同時涉及教育、公共服務、醫療保健和消費品等行業。（ｅｙ）
21/04/2021 08:57
【中概焦點】訊鳥軟件在美首日上市曾飆１﹒８倍，收市僅升五成
《經濟通通訊社２１日專訊》從事客戶服務機械人業務的北京訊鳥軟件於美國上市，股份周
二（２０日）首日掛牌，開盤報７美元，日內最高曾見１１﹒２５美元，較發行價急升１﹒８倍
，但其後快速回跌，該股最終收盤報６﹒０３美元，較發行價僅高出五成。
訊鳥軟件是提供呼叫中心ＡＩ驅動或人工智能支持的ＳａａＳ解決方案供應商，專注於為金
融行業的客戶提供服務，業務亦同時涉及教育、公共服務、醫療保健和消費品等行業。（ｅｙ）
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