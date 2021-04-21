【債務風險】傳監管機構考慮對華融境外公司實施債務重組

《經濟通通訊社２１日專訊》美國財經分析機構Ｒｅｏｒｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ引述知情人

士消息指，中國監管機構正在考慮對中國華融（０２７９９）離岸子公司的債務實施重組或展期

，消息若屬實，將導致債券持有人的資產貶值。不過消息人士指，監管機構同時也在考慮其他方

案。報道指，在重組計劃敲定前，監管機構可能會要求銀行和其他金融機構繼續為華融提供支持

，保證其償債能力。（ｅｙ）

