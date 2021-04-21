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21/04/2021 10:34

【債務風險】傳監管機構考慮對華融境外公司實施債務重組

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國財經分析機構Ｒｅｏｒｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ引述知情人
士消息指，中國監管機構正在考慮對中國華融（０２７９９）離岸子公司的債務實施重組或展期
，消息若屬實，將導致債券持有人的資產貶值。不過消息人士指，監管機構同時也在考慮其他方
案。報道指，在重組計劃敲定前，監管機構可能會要求銀行和其他金融機構繼續為華融提供支持
，保證其償債能力。（ｅｙ）

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