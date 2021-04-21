《經濟通通訊社２１日專訊》中國科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴，今日在國務
院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前沒有觀察到接種國產康希諾腺病毒載體新冠疫苗導致血
栓的報告，藥監部門會持續監控。
康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）上周三（１４日）發布公告稱，其新冠疫
苗載體與出現血栓病例的阿斯利康及強生疫苗不同；截至目前接種Ａｄ５－ｎＣｏＶ的約百萬人
中，未收到與血栓相關的嚴重不良事件的報告。（ｗｌ）
21/04/2021 16:55
【新冠疫苗】專家：目前未觀察到接種康希諾疫苗導致血栓的報告
《經濟通通訊社２１日專訊》中國科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴，今日在國務
院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前沒有觀察到接種國產康希諾腺病毒載體新冠疫苗導致血
栓的報告，藥監部門會持續監控。
康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）上周三（１４日）發布公告稱，其新冠疫
苗載體與出現血栓病例的阿斯利康及強生疫苗不同；截至目前接種Ａｄ５－ｎＣｏＶ的約百萬人
中，未收到與血栓相關的嚴重不良事件的報告。（ｗｌ）
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
|財經熱話21/04/2021
【股東骨水】安踏大股東減持 黃偉康:觀望能否企穩配股價勿博彈
|FOCUS21/04/2021
【FOCUS】印度疫情海嘯式反彈 變種病毒添全球不確定
|開市Good Morning21/04/2021
黃偉豪：手機股首選舜宇 跌穿185元短線考慮止賺
|中國故事20/04/2021
《神州經脈》LPR連續十二個月持平 人幣七連揚 滬指尾市倒跌
|中國故事20/04/2021
【上海特寫】車展開鑼，新能源車傾巢而出，汽車業進入智能時代
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰