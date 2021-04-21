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21/04/2021 16:55

【新冠疫苗】專家：目前未觀察到接種康希諾疫苗導致血栓的報告

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴，今日在國務
院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前沒有觀察到接種國產康希諾腺病毒載體新冠疫苗導致血
栓的報告，藥監部門會持續監控。
　　康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）上周三（１４日）發布公告稱，其新冠疫
苗載體與出現血栓病例的阿斯利康及強生疫苗不同；截至目前接種Ａｄ５－ｎＣｏＶ的約百萬人
中，未收到與血栓相關的嚴重不良事件的報告。（ｗｌ）

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