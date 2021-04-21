【ＦＯＣＵＳ】印度疫情海嘯式反彈，變種病毒添全球不確定

【ＦＯＣＵＳ】兩個月多前才宣布疫情處「最後階段」的印度，正陷入毀滅性的海嘯式反彈

－－新增確診在連續破頂後向單日３０萬例邁進；火葬場不敷應用，人們沿恆河邊點起一個個火

堆焚燒親友遺體；醫用氧氣將於周三（２１日）告罄的首都新德里，正從全國徵調物資……

錯判形勢的莫迪政府最新宣布，５月起將開放所有１８歲以上成人接種疫苗，惟同時放鬆疫

苗價格管制，被評論為巧妙轉移疫苗產能受限的焦點。地獄般經歷或顯全球抗疫前景仍高度不確

定。



＊日新增徹底失控，實際總確診或達４億＊



短短一周新增確診逾１６０萬例的印度，正將全球總確診推向新高。５０人爭一病床、火葬

設施金屬零件燒至熔斷、周二再增逾２９萬例，無不指向這個１月底才宣布疫情處「最後階段」

的國家徹底失控。

何解？兩大原因當推政府錯判形勢及民眾放鬆警惕。隨著２月底多個邦進入如火如荼的邦議

會選舉造勢、３月兩場國際板球比賽吸引逾十萬球迷、每１２年一次的宗教盛會「大壺節」令數

十萬計印度人齊浸恆河，加上「雙突變」變種病毒推波助瀾，位於華盛頓的ＣＤＤＥＰ（疾病動

態、經濟與政策中心）的有專家甚至指，以當地３０％的檢測陽性率推斷，印度實際確診數或達

４億。



＊政府放開疫苗價格，被指圖掩產能缺口＊



值得一提的是，印度擁有全球最大的疫苗生產商－－血清研究所（ＳＩＩ），首季出口疫苗

達６４００萬劑，但本國接種首劑比例僅８﹒１％、完全接種更只有１﹒３％；因應此，有「疫

苗大帝」之稱的莫迪最新宣布，５月起將開放所有１８歲以上（現為４５歲）印度人接種疫苗。

不過，所謂「魔鬼在細節」，政府同時指，將放開疫苗銷售及放鬆疫苗價格管制，意味現時

由聯邦政府向各邦免費提供疫苗的機制，將變成各邦價高者得；換言之，印度本土的兩隻疫苗或

由聯邦補貼價每劑１５０盧比（Ｃｏｖｉｓｈｉｅｌｄ）、２０６盧比（Ｃｏｖａｘｉｎ）爆升

至１０００盧比（約１０３港元），令普通民眾難以負擔。

更糟的是，ＳＩＩ正面臨疫苗原料短缺，其首席執行官Ａｄａｒ Ｐｏｏｎａｗａｌｌａ最

新在推特敦促拜登，取消對生產上述兩款疫苗所需原料（包括生物反應器袋、過濾器、血清等）

的出口禁運。他並指，過去一個月一直在追問美國當局，但未有回應。



＊變種重挫疫苗抗體水平，芬佬處變不驚＊



疫苗原料短缺並非ＳＩＩ獨有，康希諾較早時同指，高需求下，疫苗企業共同面臨原材料、

耗材供應等產業鏈挑戰。據國家衛生委官員最新透露，中國今年新冠疫苗產能料超３０億劑，以

此計，原材料供應壓力可想而知。

此外，專家預計印度新增確診中有２０％攜帶「雙突變」變種病毒，如同早前出現的英國、

南非變種病毒，或令傳染率提高５０％以上，並降低疫苗中和抗體的作用。港府專家亦指，有研

究發現南非變種病毒可令科興、復必泰兩款疫苗的抗體水平分別下跌七成和九成。

悲觀而言，一個攜帶變種病毒的超級傳播者，即可能扭轉已經平復的確診曲線，全球抗疫前

景仍高度不確定；樂觀的看，美銀美林全球基金經理最新調查顯示，將疫情列為市場最大尾部風

險的芬佬僅佔１５％，畢竟，自世衛去年３月宣布全球大流行至今，疫苗股Ｎｏｖａｖａｘ、

Ｍｏｄｅｒｎａ、Ｂｉｏｎｔｅｃｈ已分別升逾２２倍、４倍、３倍。

