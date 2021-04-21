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即市新聞

21/04/2021 09:38

《投資智慧－鄧聲興》美團（３６９０）社區團購業務提升集團價值

　　《投資智慧》美團（０３６９０）建議發行２０２７年及２０２８年零息可換股債券，本金
總額分別約為１４﹒８億美元及１５億美元，發行價分別為本金額１０１﹒１％及的
１００％。兩債券換股價均為每股４３１﹒２４元。估計發行可換股債券所得款項淨額約為
２９﹒７億美元。集團向騰訊（００７００）配售１１３５﹒２６萬股，以及向其他承配人配售
１﹒８７億股，分別佔擴大股本０﹒２％及３﹒１％，配售價為每股２７３﹒８元，較前收市價
折讓約５﹒３％，集資分別約３１億元及５１２億元。交易完成後，騰訊於美團持股不增反降，
將由１７﹒７％跌至１７﹒３％。美團集資後現金高於對手拼多多和京東（０９６１８），美團
將擁有１８０億美元淨現金支持社區團購等新業務發展，京東為１５７億美元。
　
　　美團此次籌得的資金將大力投入科技創新，包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發
，以及一般企業用途。集團自２０１６年起開始圍繞外賣、閃購等核心業務研發無人配送，發揮
科技優勢以減輕騎手配送成本壓力，大大減少外賣成本。集團已於疫情期間，美團在北京順義區
進行了無人配送的落地運營並成功完成了１﹒５萬多個訂單，還於今年１月在深圳對美團無人機
進行了空中配送測試，向真實用戶的首條試運行航線飛行任務，截止４月中旬相關訂單已突破１
０００單。美團也計劃通過開放平台合作及投資生態布局等多種方式，建立無人配送生態圈，通
過和清華成立「清華大學－美團數字生活聯合研究院」等形式，推動生活服務業數字化升級。
　
　　另外，是次籌得資金的第二個焦點為社區團購新業務發展。集團於去年第四季在社區團購上
收入為３﹒６億元人民幣，而今年第一季預測１３﹒５億元。交易總額（ＧＭＶ）在去年第四季
為４５億元，按年升５％，預期今年第一季為１３５億元，按年升１５％。社區團購新業務能提
升集團價值，雖或會受制於反壟斷政策，發展將會較預期慢，但集團能籍著社區團購獲得大數據
資料，更有效控制分銷渠道，有助集團日後規劃，為集團提供增長動力。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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