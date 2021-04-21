《拆局麒想－林嘉麒》美團集資發展無人機重要，餐飲利潤可倍升

《拆局麒想》美團（０３６９０）近日通過配股和發債籌集資金近１００億美元，金額是上

市集資的３２５億港元的兩倍，金額之大可見其震撼力。今次公司是通過發行１４﹒８３億美元

於２０２７年到期的零息可換股債券及１５億美元於２０２８年到期的零息可換股債券，換股價

同樣是４３１﹒２４元，較４月１９日收市價大溢價４９﹒１％。同時配發新股１﹒８７億股，

發行認購股份擴大的已發行股本約３﹒１％，每股發售價２７３﹒８港元，較４月１９日收市價

折讓５﹒３％。消息公布後的交易日，美團先跌後回升，不但守於配股價以上，而且更以

１﹒５％的升幅收市。



股價即日表現反映市場的樂觀情緒，事實上這批可換股債券是沒有利息，持份者可說是無償

貸款，唯有股價上升至超過４３１﹒２４元才有利益，市場表現樂觀是非常合理。當然，集資所

得的１００億美元有何用途，能否提升美團價值事關重要。公告顯示，此次募集資金將用於科技

創新，加大在無人車、無人機配送等領域前沿技術的投入。這樣說好，遠好於說是發展社區團購

。正正在集資消息傳出，美團微信公眾號就發文稱新一代自研無人配送車在北京順義正式落地運

營。新車全天２４小時運營，城市道路續駛里程達到８０ｋｍ，感應１５０米外障礙物並自動減

速等。並指，無人車配送服務已覆蓋２０多個小區，累計配送３﹒５萬訂單，自動駕駛里程近

３０萬公里。去年，美團無人配送已積累自動駕駛經驗，去年受疫情影響，美團已率先在北京順

義落地無人配送服務，為首次在公開道路進行配送。公司預計未來３年，美團無人配送服務將在

北京順義、亦莊以及深圳等多地區和城市落地，屆時，此項服務還將擴張至外賣、買菜、閃購等

業務場景。



無人配送發展對於美團來說是非常重要，一直以來外賣騎手佔成本太高。財報顯示，儘管美

團在餐飲外賣的月整體經營利潤率由２０１９年的２﹒６％大幅改善至４﹒３％，惟餐飲外賣騎

手的成本佔收入不跌反升。２０１９年美團外賣佣金收入為４９６﹒５億，餐飲外賣騎手成本為

４１０﹒４億，佔佣金收入８２﹒８％；２０２０年外賣佣金收入為５８５﹒９億，餐飲外賣騎

手成本４８７億，佔佣金收入８３％。事實上，美團的訂單量增加，外賣騎手已由２０１９年的

３９８﹒７萬名，大幅增加至２０２０年末的９５０萬名。



與其他的國際企業比較，無人機主要應用在倉儲和末端配送領域，由於末端配送是通往消費

者的「最後一公里」，時效性和服務體驗顯得尤為重要。從亞馬遜和京東等企業的情況來看，在

合適的情景下使用無人機配送，效率能提升６０至７０％，成本節省約６０％以上。可想像假如

美團的運輸成本可節省六成的話，經營利潤率將可大幅增加幾倍。現時，順豐、菜鳥、京東、蘇

寧等已經在無人機的發展累積了一段時間，相信在同業在時間競賽下，美團在無人機發展將可加

速。在新一輪配股和發債過後，資金來源方面，美團淨現金預計可達１８０億美元。相比之下，

拼多多淨現金為１７０億美元，阿里淨現金為５１６億美元（已扣除近期的２８億美元罰款），

而京東淨現金為１５７億美元，可說是旗鼓相當具有一定的競爭力。當然，美團也要在美團優選

發展得好，而且市監局對眾平台經濟股未來手下留情的前提下，股價方有望重見動力。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

