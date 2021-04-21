《樓市亮話－湯文亮》政府會不會重啟新樓空置稅？

《樓市亮話》有電視台記者問我政府會不會重啟新樓空置稅，陳帆局長話不排除，我話陳局

長除了講不排除之外，還能夠講甚麼，唔通陳局長話不會重啟空置稅？不排除是一個模棱兩可答

案，但又俾人感覺到政府有機會重啟空置稅，我的答案是不會，起碼在這三五年間不會，除非所

有地產商集體不賣樓，令到樓價飆升到一個不合理現象，如果在這情況下，唯有重啟新樓空置稅

，我相信這個情況不會發生，所以，重啟新樓空置稅的機會很渺茫，地產商不用擔心。



大家可能不察覺，政府早已暗示不會重啟新樓空置稅，在泛民總辭之後，政府基本上控制立

法會，要通過新樓空置稅是絕無難度，政府偏偏在絕對優勢下撤回新樓空置稅，因為若不撤回，

新樓空置稅勢必獲得通過，既然政府撤回，地產商就投挑報李，大膽落標出高價競投地，尤其是

山頂的貴價地，如果政府重啟新樓空置稅，可能要面對訴訟壓力，地產商會話，如果有新樓空置

稅，落標就唔會如此勇猛。



大家應該明白，重啟新樓空置稅是兩面不是人做法，政府又點會做？不過，官員一定唔會講

，萬一，政府真的是重啟新樓空置稅，亦不能夠算是政府食言，因為陳局長早已明言，政府是不

排除重啟新樓空置稅。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

