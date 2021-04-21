《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地人口政策與「經濟內循環」的相互關係

《缸邊嫺談》中國人民銀行於近日刊登了一篇關於「中國人口轉型的認識和應對之策」的研

究論文，指出中國正面臨人口老化及出生率下降的問題，在未進入形勢十分嚴峻之時，應全面開

放及鼓勵生育，令相關議題再次成為市場的焦點。



其實，早在「十三五規劃」時期國內已對實施了超過３０年的「一孩政策」逐步放寬。內地

從２０１３年年底公布「單獨二孩」，即是一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子政策，至

２０１５年１０月宣布實施「全面二孩」政策，即是全面實施一對夫婦可生育兩個孩子的政策，

到２０１６年更正式實施「全面二孩」政策。按修正案中規定，生育一孩或兩孩的夫妻均可獲得

延長生育假的獎勵。



由此可見，隨著社會變遷及經濟增長，內地經歷了數次的人口政策調整，在宣布實施「全面

二孩」政策之時，有官方機構估計在約１﹒４億育有一孩的已婚婦女中，可生育二孩的約有

５０００多萬人，佔３７％；在實施「全面二孩」政策後，新增目標人群約９０００多萬，佔

６３％。新增目標人群中，４０歲至４９歲人口佔５０％。預計政策實施後，短期內出生人口明

顯增加，生育水平有所回升；而且新增的二孩主要集中在城鎮，佔全部出生數的７６％（其中超

過２０％是流動人口）；全國人口總數增幅不大，峰值延後兩年左右，至２０２９年達到峰值

１４﹒５億人。由此推算實施「全面二孩」政策，到２０５０年可增加約３０００萬勞動力，使

老年人口佔總人口比重降低２個百分點，在一定程度上有助減緩人口老齡化進程，新增人口進入

勞動年齡後，有望令經濟潛在增長率提高約０﹒５個百分點。



但結果卻未如人意，根據中國國家統計局公布的數據顯示，在中國放開「單獨二孩」和「全

面二孩」後，生育效果不及預期，出生率不升反跌。２０１９年內地的出生人口為１４６５萬人

，出生率降至千分之１０﹒４８，出生人口及出生率自２０１６年後連續３年下跌，而出生率更

創出１９４９年中華人民共和國成立以來的最低水平。



＊生育成本高昂，生育意願不高＊



全球多個國家特別是已發展國家，都面臨同樣問題：人口不斷老化，在經濟不斷增長下，生

活及生育成本高昂，使生育意願不高，導致出生率不斷下降，人口結構出現兩極化，為社會帶來

不同程度的挑戰。內地由２０２０年開始提出的「經濟內循環」概念，就是充分利用內地１４億

龐大人口的潛力以及超大規模的市場優勢，提升內部需求，提振消費，所以由龐大人口而形成的

內需將會為「經濟內循環」提供重要動力，但隨著人口老化及出生率減少，卻令人口出現負增長

，窒礙「經濟內循環」的發展。



內地採取超過３０年的「計劃生育」政策，令出生率維持在一定的水平，而根據聯合國《世

界人口展望２０１９版》中資料，內地１５－４９歲適育婦女已經在２００８年達到峰值３﹒８

億人，然後開始減少：２０２０年有３﹒４億人，但到２０５０年只有２﹒６億人。而２０－

３４歲處於生育旺盛期的婦女（中國女性當母親的多數年齡）已在１９９６年達到峰值１﹒８億

人，然後人數開始減少，２０２０年為１﹒５億人，到２０５０年只有１﹒１億人。除了適合生

育的婦女人數正在減少之外，又因應社會的進步，女性外出工作機會增加，生活成本及育兒成本

上升，減低了婦女生育的意願及數量。



為提升出生人口數量，該論文研究提出：不單要全面放開和鼓勵生育，並同時切實解決婦女

面對的困難，讓婦女「敢生、能生、想生」。而在去年公布的「中共中央關於制定國民經濟和社

會發展十四五規劃和２０３５年遠景目標的建議」中提及制定人口長期發展戰略、優化生育政策

與增強生育政策的包容性，亦提出發展普惠托育服務體系，以降低生育、養育、教育成本，促進

人口長期均衡發展，提高人口素質。為達至「經濟內循環」有效運作，相信在「十四五」期間政

府要積極解決出生率下降的結構性問題，預計未來會有更針對性的政策出台，而現時生育概念股

板塊的走勢明顯跑贏恆生指數，未來因此而釋放出來的消費力實在不容忽視，預料育兒與生育相

關的行業如嬰幼兒奶粉、嬰兒小孩用品、醫院將會受惠。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與生仔概念股板塊相關的股份

